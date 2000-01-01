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В Париже вандалы осквернили еврейское кладбище | Фото:19.04 09:44   MIGnews.com

В Париже вандалы осквернили еврейское кладбище

Еврейское кладбище около Парижа было осквернено человеком, который уничтожил восемь надгробий.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на президента Национального бюро по бдительности против антисемитизма или BNVCA, Сэмми Гозлана.

По данным издания, инцидент, произошедший в начале этой недели, привел к легким повреждениям надгробий на кладбище в Сен-Сен-Дени к северу от французской столицы.

Гозлан рассказал журналистам, что молодая женщина африканского происхождения, которая часто гуляла по территории кладбища, подозревается в том, что она связана с вандализмом.

По словам Гозлана, BNVCA подала уголовный иск в полицию. В прошлом году лица, оставшиеся неизвестными, уничтожили 40 из 50 надгробий на еврейском кладбище 18-го века в восточной Франции. Прохожий заметил вандализм на заброшенном кладбище в Вальдвиссе, деревне, расположенной в 215 милях к востоку от Парижа.

Французская полиция разыскивает нарушителей.
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