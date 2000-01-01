Активисты в Ереване обещают горячий вечер четверга

Под здание правительства были стянуты сотни стражей правопорядка. Они хватали активистов за руки и ноги и выносили из здания, были задержаны два человека, блокировавшие вход в правительственное здание.
Группа митингующих заблокировала полицейскую машину с задержанными, но правоохранители оцепили авто и прорвали блокаду, пишет News.am. Между сторонами произошли столкновения, сообщается, что обошлось без пострадавших, но один человек застрял под автозаком. Медиков на место происшествия не вызывали.
Сейчас площадь зачищена от активистов и полностью разблокировано здание правительства Армении, но протестующие остаются на месте и обещают "горячий вечер четверга".