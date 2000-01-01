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Активисты в Ереване обещают горячий вечер четверга 19.04 09:34   MIGnews.com

Активисты в Ереване обещают горячий вечер четверга

В четверг, 19 апреля, в ходе ожесточенных протестов примерно 200-300 митингующих заблокировали здание правительства Армении №3 в Ереване.

Под здание правительства были стянуты сотни стражей правопорядка. Они хватали активистов за руки и ноги и выносили из здания, были задержаны два человека, блокировавшие вход в правительственное здание.

Группа митингующих заблокировала полицейскую машину с задержанными, но правоохранители оцепили авто и прорвали блокаду, пишет News.am. Между сторонами произошли столкновения, сообщается, что обошлось без пострадавших, но один человек застрял под автозаком. Медиков на место происшествия не вызывали.

Сейчас площадь зачищена от активистов и полностью разблокировано здание правительства Армении, но протестующие остаются на месте и обещают "горячий вечер четверга".


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