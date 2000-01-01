Гостям со свастикой разрешили бесплатно посещать театр
В Германии началось расследование неприятного инцидента, связанного с новым спектаклем под названием Mein Kampf. Театр пообещал бесплатно пускать на представление всех гостей, которые наденут свастику.
По данным немецкого новостного агентства DPA, представитель прокуратуры заявил, что в связи с представлением было получено множество жалоб от недовольных граждан – публичная демонстрация нацистского символа, по меньшей мере, нарушает закон Германии.
Уточняется, что премьера спектакля была назначена на пятницу.
Согласно информации издания, организаторы пообещали давать бесплатные билеты тем, кто согласится держать при себе свастику, предложенную на входе, во время исполнения.
В офисе немецкого прокурора отметили, что тем, кто откажется носить нацистский символ и решит приобрести билет за полную цену, предлагали надеть Звезду Давида "в знак солидарности с жертвами варварства национал-социалистов".
Представители театра говорят, что такие действия направлены на то, чтобы показать, ка легко люди могут испортиться.
Отметим, что власти Германии обеспокоены высоким ростом антисемитизма, особенно в школах.