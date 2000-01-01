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20.04 03:17   MIGnews.com

Поножовщина в Лоде, один серьезно раненый

В результате поножовщины в Лоде был тяжело ранен молодой мужчина. Отмечается, что 29-летний местный житель получил ранения в ходе потасовки на улице Каценельсон.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков оказала первую помощь пострадавшему. После этого мужчину госпитализировали в больницу "Асаф ха-рофэ" в Ришон ле-Ционе.

Состояние мужчины оценивается средней степени тяжести. На данный момент полиция проводит поиски нападавшего.
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