20.04 03:17 MIGnews.com

Поножовщина в Лоде, один серьезно раненый

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В результате поножовщины в Лоде был тяжело ранен молодой мужчина. Отмечается, что 29-летний местный житель получил ранения в ходе потасовки на улице Каценельсон.Прибывшая на место происшествия бригада медиков оказала первую помощь пострадавшему. После этого мужчину госпитализировали в больницу "Асаф ха-рофэ" в Ришон ле-Ционе.Состояние мужчины оценивается средней степени тяжести. На данный момент полиция проводит поиски нападавшего.