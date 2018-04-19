В Мексике насильника бросили на съедение крокодилам
В городе Сан-Франциско-Ихуатлан, Мексика, толпа мужчин попыталась собственноручно разобраться с 20-летним парнем, обвиняемым в неоднократных изнасилованиях.
Как сообщает Lenta.ru, через несколько минут после задержания мужчины, которого в третий раз обвиняли в изнасиловании, во время одного из которых подозреваемый пытался убить непослушную жертву, под зданием полиции собралась разъяренная толпа. Люди вломились в полицейский участок и вытащили насильника. Отмечается, что полиция не смогла помешать горожанам помешать этого сделать. Далее злые мужчины принесли обвиняемого в парк, раздели до трусов, избили и бросил в вольер с двумя крокодилами.
Полицейские вовремя подоспели, насильник не успел пострадать от укусов рептилий, однако он получил значительный травмы от избиений.
Полиция доставила подозреваемого в больницу и содержит его под стражей.