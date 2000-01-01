20.04 05:25 MIGnews.com

Тысячи израильтян посетили базы ЦАХАЛа в День независимости

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Около 350 тысяч израильтян посетили открытые для публики, военные базы ЦАХАЛа в День независимости Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.Отмечается, что на территории воинских частей прошли выставки военной техники, экспозиции об истории и боевом пути израильской армии и показательные выступления авиационных групп высшего пилота в небе над базами ВВС.В четверг, 19 апреля, израильтяне отпраздновали 70-летие независимости Государства Израиль.