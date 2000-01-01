19.04 19:31 MIGnews.com
Ирак нанес удары по позициям ISIS в Сирии
ВВС Ирака нанесли удары по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии, известной как ISIS. Об это сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера Абади.
Удары были нанесены с иракской стороны границы между Сирией и Ираком. Атака была совершена по приказу главы иракского правительства.
Абади отдал приказ из-за "опасности, которую представляют террористы на территории его страны", говорится в сообщении.
Для бомбардировки боевиков использовались истребители F-16. Военная операция проводится в координации с правительством Башара Асада.
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