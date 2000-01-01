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Ирак нанес удары по позициям ISIS в Сирии 19.04 19:31   MIGnews.com

Ирак нанес удары по позициям ISIS в Сирии

ВВС Ирака нанесли удары по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии, известной как ISIS. Об это сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера Абади.

Удары были нанесены с иракской стороны границы между Сирией и Ираком. Атака была совершена по приказу главы иракского правительства.

Абади отдал приказ из-за "опасности, которую представляют террористы на территории его страны", говорится в сообщении.

Для бомбардировки боевиков использовались истребители F-16. Военная операция проводится в координации с правительством Башара Асада.
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