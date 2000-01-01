19.04 19:31 MIGnews.com

Ирак нанес удары по позициям ISIS в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ВВС Ирака нанесли удары по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии, известной как ISIS. Об это сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера Абади.Удары были нанесены с иракской стороны границы между Сирией и Ираком. Атака была совершена по приказу главы иракского правительства.Абади отдал приказ из-за "опасности, которую представляют террористы на территории его страны", говорится в сообщении.Для бомбардировки боевиков использовались истребители F-16. Военная операция проводится в координации с правительством Башара Асада.