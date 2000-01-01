19.04 18:24 MIGnews.com

Израильтян побили на Шри-Ланке

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Три гражданина Израиля подверглись нападению со стороны местных жителей на Шри-Ланке. Об этом сообщает Ynet в четверг, 19 апреля.Инцидент произошел в городе Мидигама, который очень популярный среди любителей серфинга.Отмечается, что израильтянка во время серфинга нечаянно ударила (доской) местного серфера и повредила ему руку. Мужчина потребовал компенсацию, чтобы оплатить расходы на лечение.По информации местных СМИ, пострадавший местный житель вступил в спор с друзьями израильтянки, после чего началась драка.В местной полиции сообщили, что группа местных жителей напала на туристов. Полиция начала расследование по факту инцидента.