В Иране арестовали высокопоставленного чиновника за танец
Власти Ирана арестовали высокопоставленного чиновника за публичный танец. Об этом сообщает Times of Israel.
Чиновника, возглавляющего местное Управление культуры, задержали после того, как в интернете появилось видео, на котором молодые мальчики и девочки танцуют в общественном месте.
Видеоролик быстро стал популярным в сети.
Инцидент был запечатлен на камеру в священном для шиитов городе Мешхед, сообщили в полиции. Чиновника обвинили в нарушении законодательства, так как танцы в общественных местах в стране строго запрещены.
Видеозапись была сделана в одном из торгово-развлекательных центров города в прошлый вторник, когда молодые люди танцевали под выступление музыкального исполнителя. Такое поведение, убеждены власти Ирана, противоречит моральным нормам ислама.