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19.04 16:50   MIGnews.com

Мужчина утонул на пляже в Тель-Авиве

Праздники в Израиле проходят не без травм и несчастных случаев. Так, в День независимости Израиля на пляже в Тель-Авиве утонул 55-летний мужчина.

Инцидент произошел возле отеля Royal Beach в четверг, 19 апреля.

Медики Маген Давид Адом пытались реанимировать израильтянина, однако вынуждены были объявить его мертвым на месте происшествия.

Из-за жаркой погоды тысячи израильтян отправились отдыхать на пляжи страны.
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