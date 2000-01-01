19.04 16:50 MIGnews.com
Мужчина утонул на пляже в Тель-Авиве
Праздники в Израиле проходят не без травм и несчастных случаев. Так, в День независимости Израиля на пляже в Тель-Авиве утонул 55-летний мужчина.
Инцидент произошел возле отеля Royal Beach в четверг, 19 апреля.
Медики Маген Давид Адом пытались реанимировать израильтянина, однако вынуждены были объявить его мертвым на месте происшествия.
Из-за жаркой погоды тысячи израильтян отправились отдыхать на пляжи страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии