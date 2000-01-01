19.04 15:10 MIGnews.com
Елизавета II тяжело переживет потерю любимой Уиллоу
В Виндзорском дворце был усыплен последний корги британской королевы Елизаветы II. 14-летняя Уиллоу страдала от онкозаболевания, поэтому ее решили усыпить, чтобы любимый питомец не страдал дальше.
Сообщается, что королева "крайне тяжело переживает" потерю.
Уиллоу была последним, 14-м, поколением первой собаки Елизаветы II Cьюзан, которую 18-летней принцессе подарили родители, пишет The Daily Mail
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Источник во дворце рассказал: " Уиллоу была последней связью королевы с ее родителями и временем, когда она была ребенком. Это действительно похоже на конец эпохи".
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