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Елизавета II тяжело переживет потерю любимой Уиллоу 19.04 15:10   MIGnews.com

Елизавета II тяжело переживет потерю любимой Уиллоу

В Виндзорском дворце был усыплен последний корги британской королевы Елизаветы II. 14-летняя Уиллоу страдала от онкозаболевания, поэтому ее решили усыпить, чтобы любимый питомец не страдал дальше.

Сообщается, что королева "крайне тяжело переживает" потерю.

Уиллоу была последним, 14-м, поколением первой собаки Елизаветы II Cьюзан, которую 18-летней принцессе подарили родители, пишет The Daily Mail.

Источник во дворце рассказал: " Уиллоу была последней связью королевы с ее родителями и временем, когда она была ребенком. Это действительно похоже на конец эпохи".
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