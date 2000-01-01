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Инфраструктура Индонезии пострадала от землетрясения 19.04 12:11   MIGnews.com

Инфраструктура Индонезии пострадала от землетрясения

По Индонезии прокатилось мощное землетрясение (магнитуда 4,4). Эпицентр подземных толчков находился в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.

Толчки зацепили и провинцию Центральная Ява. Сообщается, что стихия вынудила покинуть свои дома более двух тысяч человек.

Также, в результате землетрясения погибли 2 человека, больше двух десятков получили ранения различной степени тяжести, пишет Reuters.

Людей доставляют в больницы, некоторым приходится селиться во временных убежищах. Информация о разрушениях постоянно обновляется.
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