19.04 12:11 MIGnews.com
Инфраструктура Индонезии пострадала от землетрясения
По Индонезии прокатилось мощное землетрясение (магнитуда 4,4). Эпицентр подземных толчков находился в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.
Толчки зацепили и провинцию Центральная Ява. Сообщается, что стихия вынудила покинуть свои дома более двух тысяч человек.
Также, в результате землетрясения погибли 2 человека, больше двух десятков получили ранения различной степени тяжести, пишет Reuters
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Людей доставляют в больницы, некоторым приходится селиться во временных убежищах. Информация о разрушениях постоянно обновляется.
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