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Сирия передала РФ 2 ракеты Tomahawk 19.04 11:24   MIGnews.com

Сирия передала РФ 2 ракеты Tomahawk

В четверг, 19 апреля, Российская Федерация получила от арабской страны пару неразорвавшихся американских крылатых ракет.

Они 18 апреля, были отправлены самолетом, сообщается, что их нашли в ночь на 14 апреля, когда США атаковали Дамаск.

Оба снаряда в хорошем состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве. Пока нет официального подтверждения этой информации от российского Минобороны.

Как известно, сирийскую столицу США обстреляли крылатыми ракетами Томагавк. Официальный Вашингтон решил атаковать некоторые сирийские объекты, которые якобы связаны с химоружием, после заявлений о том, что на город Дума была сброшена хлорная бомба, в результате чего пострадали десятки мирных граждан.

Официальный Дамаск и Москва утверждают, что никаких следов применения химического оружия в Восточной Гуте обнаружено не было.
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