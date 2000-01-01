Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Задержаны трое участников перестрелки у монастыря на Синае 19.04 09:51   MIGnews.com

Задержаны трое участников перестрелки у монастыря на Синае

Трое причастных к перестрелке у блокпоста в районе монастыря Сан-Катрин задержаны в Египте на юге Синайского полуострова. Все задержанные в возрасте от 20 до 25 лет. Полиция допрашивает задержанных, почему они были у монастыря в момент перестрелки.

При нападении на КПП у монастыря Сан-Катрин один полицейский погиб и четверо ранены, сообщает РИА Новости. Пострадавшие доставлены в госпиталь. Версии произошедшего разнятся. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Огонь по полицейскому пропускному пункту со стороны горного массива, прилегающего к монастырю.

По другим данным, которые привел глава управления безопасности Южного Синая Ахмед Тайль, огонь по своим ошибочно открыл один из полицейских. Монахи христианского монастыря Сан-Катрин в перестрелке не пострадали.

На месте происшествия работает следственная группа. Следователям предстоит точно определить, было ли нападение террористической атакой или носит уголовный характер.

9 апреля в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья были совершены теракты. Ответственность за атаку взяло "Исламское государство". В теракте погибли 46 человек и более сотни были ранены. После террористической атаки по решению президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с 10 апреля в стране было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
Президент Грузии осудил активность России в Абхазии
10:11
Палестинцы соединят пиратскую дорогу к шоссе №90
09:49
"Смерть Израилю": Иран грозит самолетами и ПРО  
09:22
РФ и Израиль обсудят признание Иерусалима в качестве столицы
09:16
Мадуро объявил об активации "спецплана" против переворота
09:05
Почему Кахлон скрыл свой экономический план от Нетаниягу
09:00
КНДР показала видео имитации ракетного удара по США
08:45
КПП "Таба" остается закрытым для израильтян
08:31
В Израиле представили летающий автомобиль
08:02
В Сирию из Чечни отправили еще один батальон военной полиции
07:59
Нетания: изнасилованная исчезла из больницы
07:10
Боевики ИГ применили в Ираке иприт
07:02
ISIS атаковал монастырь на Синае
06:33
В России будут лишать гражданства осужденных за терроризм
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus