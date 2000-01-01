19.04 09:51 MIGnews.com

Задержаны трое участников перестрелки у монастыря на Синае

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Трое причастных к перестрелке у блокпоста в районе монастыря Сан-Катрин задержаны в Египте на юге Синайского полуострова. Все задержанные в возрасте от 20 до 25 лет. Полиция допрашивает задержанных, почему они были у монастыря в момент перестрелки.При нападении на КПП у монастыря Сан-Катрин один полицейский погиб и четверо ранены, сообщает РИА Новости. Пострадавшие доставлены в госпиталь. Версии произошедшего разнятся. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Огонь по полицейскому пропускному пункту со стороны горного массива, прилегающего к монастырю.По другим данным, которые привел глава управления безопасности Южного Синая Ахмед Тайль, огонь по своим ошибочно открыл один из полицейских. Монахи христианского монастыря Сан-Катрин в перестрелке не пострадали.На месте происшествия работает следственная группа. Следователям предстоит точно определить, было ли нападение террористической атакой или носит уголовный характер.9 апреля в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья были совершены теракты. Ответственность за атаку взяло "Исламское государство". В теракте погибли 46 человек и более сотни были ранены. После террористической атаки по решению президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с 10 апреля в стране было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.