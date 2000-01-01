Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 19.04 22:12   MIGnews.com

Флаг США упал после упоминания Клинтон в прямом эфире

В ходе телевизионной трансляции на телеканале MSNBC за спиной председателя Национального комитета Демократической партии Тома Переса рухнул флаг США. Это произошло в тот момент, когда он в прямом эфире телеканала говорил о бывшем госсекретаре страны Хиллари Клинтон.



Во время беседы демократу был задан вопрос об использовании Клинтон личной электронной почты в рабочих целях. Когда Перес начал отвечать на вопрос и упомянул имя Клинтон, за его спиной с грохотом упал флаг США, размещенный в зале, откуда велась прямая трансляция.

Однако инцидент не смутило Переса, и он продолжил интервью.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:03
Спецслужбы Таиланда: кому-то выгоден хаос
21:54
Взрывы в Таиланде: погибли двое боевиков
21:52
Авигдор Либерман летит в Москву
21:35
В Мадриде провели мероприятие в поддержку террористов
21:00
Медсестры-арабки пытались пронести в Израиль взрывчатку
20:43
Предсказатель победы Трампа назвал даты Третьей мировой
20:15
Новый дрон ЦАХАЛа построят по модели мухи-вредителя
20:10
На юге Таиланда прогремела серия из 13 взрывов
19:49
Террориста-психа признали вменяемым для суда
19:27
Королева Великобритании ищет на работу дворецкого
19:17
ОЗХО подтвердила применение в Идлибе зарина
18:20
БАГАЦ разрешил супермаркетам Тель-Авива работать в шаббат
17:56
Разгромлена крупнейшая сеть педофилов в Европе
17:29
После смерти голодающих террористов начнется новая интифада
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus