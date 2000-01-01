19.04 22:12 MIGnews.com

Флаг США упал после упоминания Клинтон в прямом эфире

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В ходе телевизионной трансляции на телеканале MSNBC за спиной председателя Национального комитета Демократической партии Тома Переса рухнул флаг США. Это произошло в тот момент, когда он в прямом эфире телеканала говорил о бывшем госсекретаре страны Хиллари Клинтон.Во время беседы демократу был задан вопрос об использовании Клинтон личной электронной почты в рабочих целях. Когда Перес начал отвечать на вопрос и упомянул имя Клинтон, за его спиной с грохотом упал флаг США, размещенный в зале, откуда велась прямая трансляция.Однако инцидент не смутило Переса, и он продолжил интервью.