19.04 09:00 MIGnews.com

КНДР показала видео имитации ракетного удара по США

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Корейские СМИ сообщили, что на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена был продемонстрирован фильм, в котором имитировался ракетный удар по США, передает РИА Новости.В фильме новая баллистическая ракета пересекает океан и наносит удар по американскому городу. После в кадре появляется горящий флаг США на фоне кладбища. Также во время праздника звучали песни в честь ракетных войск Северной Кореи.В последнее время напряженность на Корейском полуострове только растет. КНДР отказывается приостанавливать разработку ядерного оружия, что беспокоит многие страны. Кроме того, Пхеньян часто проводит испытания ракет.