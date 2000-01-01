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kremlin.ru 19.04 09:00   MIGnews.com

КНДР показала видео имитации ракетного удара по США

Корейские СМИ сообщили, что на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена был продемонстрирован фильм, в котором имитировался ракетный удар по США, передает РИА Новости.

В фильме новая баллистическая ракета пересекает океан и наносит удар по американскому городу. После в кадре появляется горящий флаг США на фоне кладбища. Также во время праздника звучали песни в честь ракетных войск Северной Кореи.

В последнее время напряженность на Корейском полуострове только растет. КНДР отказывается приостанавливать разработку ядерного оружия, что беспокоит многие страны. Кроме того, Пхеньян часто проводит испытания ракет.
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