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Фото: Mori Chen19.04 08:45   MIGnews.com

КПП "Таба" остается закрытым для израильтян

В свете ситуации на Синайском полуострове КПП "Таба" в настоящее время остается закрытым для израильтян. Об этом сообщается в заявлении Штаба по борьбе с террором.

Решение о закрытии основного перехода из Израиля на территорию Египта было принято на прошлой неделе, накануне праздника Песах. Данному решению предшествовало предупреждение Штаба по борьбе с террором об угрозе терактов на Синае в преддверии пасхальных каникул.

Закрытие КПП было одобрено министром транспорта Исраэлем Кацем и министром обороны Авигдором Либерманом. Приказ должен был оставаться в силе до 18 апреля.

Также в заявлении говорится, что в ближайшие дни Штаб снова рассмотрит ситуацию на Синае и вынесет свое решение в соответствии с ситуацией.
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