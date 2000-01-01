19.04 08:45 MIGnews.com

КПП "Таба" остается закрытым для израильтян

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В свете ситуации на Синайском полуострове КПП "Таба" в настоящее время остается закрытым для израильтян. Об этом сообщается в заявлении Штаба по борьбе с террором.Решение о закрытии основного перехода из Израиля на территорию Египта было принято на прошлой неделе, накануне праздника Песах. Данному решению предшествовало предупреждение Штаба по борьбе с террором об угрозе терактов на Синае в преддверии пасхальных каникул.Закрытие КПП было одобрено министром транспорта Исраэлем Кацем и министром обороны Авигдором Либерманом. Приказ должен был оставаться в силе до 18 апреля.Также в заявлении говорится, что в ближайшие дни Штаб снова рассмотрит ситуацию на Синае и вынесет свое решение в соответствии с ситуацией.