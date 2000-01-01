19.04 07:59 MIGnews.com

Нетания: изнасилованная исчезла из больницы

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Женщина, которую в пятницу, 14 апреля, избили и изнасиловали на улице Герцль в Нетании покинула больницу до того, как полиция взяла с нее показания.40-летняя женщина после изнасилования была доставлена в больницу Ланиадо в Нетании, оттуда - в Меир в Кфар-Сабе и оттуда - в Вольфсон в Холоне. Первоначальная госпитализация сопровождалась анестезией и подключением к аппарату искусственного дыхания. Очевидцы говорят, что от женщины пахло алкоголем и у нее были синяки на лице и голове.В субботу был продлен срок предварительного содержания под стражей 60-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании. Он наотрез отрицает свою вину.Полиция, между тем, продолжает розыски женщины с тем, чтобы взять ее показания.