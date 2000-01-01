Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Нетания: изнасилованная исчезла из больницы 19.04 07:59   MIGnews.com

Нетания: изнасилованная исчезла из больницы

Женщина, которую в пятницу, 14 апреля, избили и изнасиловали на улице Герцль в Нетании покинула больницу до того, как полиция взяла с нее показания.

40-летняя женщина после изнасилования была доставлена в больницу Ланиадо в Нетании, оттуда - в Меир в Кфар-Сабе и оттуда - в Вольфсон в Холоне. Первоначальная госпитализация сопровождалась анестезией и подключением к аппарату искусственного дыхания. Очевидцы говорят, что от женщины пахло алкоголем и у нее были синяки на лице и голове.

В субботу был продлен срок предварительного содержания под стражей 60-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании. Он наотрез отрицает свою вину.

Полиция, между тем, продолжает розыски женщины с тем, чтобы взять ее показания.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:45
КПП "Таба" остается закрытым для израильтян
08:38
Революция Кахлона: отмена пошлин и помощь работающим
08:31
В Израиле представили летающий автомобиль
08:02
В Сирию из Чечни отправили еще один батальон военной полиции
07:10
Боевики ИГ применили в Ираке иприт
07:02
ISIS атаковал монастырь на Синае
06:33
В России будут лишать гражданства осужденных за терроризм
05:41
Принцы Уильям и Гарри призвали мужчин не избегать психологов
04:26
Ученые выяснили, какое вино мог пить Иисус
03:22
Британцы услышали в космосе крики мертвых космонавтов СССР
02:50
Людям с астмой лучше отказаться от употребления фаст-фуда
01:31
В ночь на 20 апреля вблизи Земли пролетит опасный астероид
00:41
Ученые о пользе поцелуя для здоровья
23:05
Инопланетяне предпочитают общаться с мазохистами
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus