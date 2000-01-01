19.04 07:02 MIGnews.com

ISIS атаковал монастырь на Синае

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террористы ISIS атаковали монастырь Св. Екатерины на Синае.Атаке подвергся блок-пост сил безопасности у монастыря. Один военнослужащий погиб, трое ранены.На прошлой неделе президент Египта Абдель Фаттах Сиси объявил в стране чрезвычайное положение - после того, как в результате серии атак ISIS против коптских церквей были убиты 45 человек.Сиси заявил: “Египетский народ расстроил заговоры и усилия фашистских государств и террористических организаций, целью которых является установление контроля над Египтом”. Сиси не назвал ”фашистские государства”.