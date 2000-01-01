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19.04 07:02   MIGnews.com

ISIS атаковал монастырь на Синае

Террористы ISIS атаковали монастырь Св. Екатерины на Синае.

Атаке подвергся блок-пост сил безопасности у монастыря. Один военнослужащий погиб, трое ранены.

На прошлой неделе президент Египта Абдель Фаттах Сиси объявил в стране чрезвычайное положение - после того, как в результате серии атак ISIS против коптских церквей были убиты 45 человек.

Сиси заявил: “Египетский народ расстроил заговоры и усилия фашистских государств и террористических организаций, целью которых является установление контроля над Египтом”. Сиси не назвал ”фашистские государства”.
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