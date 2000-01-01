19.04 22:03 MIGnews.com

Спецслужбы Таиланда: кому-то выгоден хаос

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Серия из 13 взрывов прогремела 19 апреля на юге Таиланда. Как стало известно, в одном из этих взрывов погибли двое боевиков из числа мусульманских сепаратистов. Они подорвались на собственной самодельной бомбе, установленной на мотоцыкле.В спецслужбах Таиланда считают, что кому-то выгоден хаос среди жителей.В частности, как заявил представитель Оперативного управления внутренней безопасности Юттанам Петчмуанг, "это работа людей, которые хотят вызвать хаос"."Похоже, что их намерение состояло не в том, чтобы убить, а в том, чтобы вызвать беспорядки", – сказал Петчмуанг.Ранее сообщалось, что в южном Таиланде 19 апреля в промежутке между 19:00 и 22:30 по местному времени произошла скоординированная серия из 13 взрывов. Они прогремели у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла.Взрывы, в большинстве случаев, были вызваны ручными гранатами, брошенными с проезжающих мотоциклов.Также СМИ сообщают, что между полицейскими и боевиками произошли также две перестрелки в провинции Сонгкла.Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрывы. Полиция не исключает, что атака была произведена боевиками мусульманских сепаратистских организаций, действующих в южных провинциях Таиланда.