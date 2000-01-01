19.04 21:54 MIGnews.com

Взрывы в Таиланде: погибли двое боевиков

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Серия из 13 взрывов прогремела 19 апреля на юге Таиланда. Как стало известно, в одном из этих взрывов погибли двое боевиков из числа мусульманских сепаратистов. Они подорвались на собственной самодельной бомбе, сообщают местные СМИ.Отмечается, что бомба была установлена на мотоцикле и взорвалась преждевременно, когда боевики подъезжали к расположению воинской части в провинции Сонгкла.Ранее сообщалось, что в южном Таиланде 19 апреля в промежутке между 19:00 и 22:30 по местному времени произошла скоординированная серия из 13 взрывов. Они прогремели у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла.Взрывы, в большинстве случаев, были вызваны ручными гранатами, брошенными с проезжающих мотоциклов.