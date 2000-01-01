Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












twitter.com / @JBN 19.04 20:10   MIGnews.com

На юге Таиланда прогремела серия из 13 взрывов

Тринадцать скоординированных взрывов прогремели в нескольких южных провинциях Таиланда в среду вечером. Об этом сообщает "Политика Сегодня" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что данных о пострадавших пока не поступало.

В частности, сообщается, что взрывы один за другим прогремели во временном промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени.

Взрывы произошли в провинциях Наративат, Паттани, Сонгкла и Ялла у участков местной полиции, вблизи жилищ сотрудников правоохранительных органов и постоянных полицейских постов. В большинстве случаев, как сообщается, взорвались гранаты, которые неизвестные бросали, проезжая мимо на мотоциклах.

Информация о возможных жертвах других взрывов на данный момент уточняется.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:43
Предсказатель победы Трампа назвал даты Третьей мировой
20:15
Новый дрон ЦАХАЛа построят по модели мухи-вредителя
19:49
Террориста-психа признали вменяемым для суда
19:27
Королева Великобритании ищет на работу дворецкого
19:17
ОЗХО подтвердила применение в Идлибе зарина
18:20
БАГАЦ разрешил супермаркетам Тель-Авива работать в шаббат
17:56
Разгромлена крупнейшая сеть педофилов в Европе
17:29
После смерти голодающих террористов начнется новая интифада
16:15
Борис Джонсон: Асад – монстр, которого надо обезглавить
15:54
В космос запущен наноспутник, созданный школьниками Израиля
15:26
Массовые аресты наркоторговцев в Восточном Иерусалиме
14:15
Организатора теракта в метро могут лишить гражданства РФ
14:08
СМИ: жертвами взрыва в Алеппо стали 6 человек
13:49
Мужчина отбился от вооруженного бандита с помощью помидоров  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus