На юге Таиланда прогремела серия из 13 взрывов

Тринадцать скоординированных взрывов прогремели в нескольких южных провинциях Таиланда в среду вечером. Об этом сообщает "Политика Сегодня" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что данных о пострадавших пока не поступало.
В частности, сообщается, что взрывы один за другим прогремели во временном промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени.
Взрывы произошли в провинциях Наративат, Паттани, Сонгкла и Ялла у участков местной полиции, вблизи жилищ сотрудников правоохранительных органов и постоянных полицейских постов. В большинстве случаев, как сообщается, взорвались гранаты, которые неизвестные бросали, проезжая мимо на мотоциклах.
Информация о возможных жертвах других взрывов на данный момент уточняется.