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19.04 19:17   MIGnews.com

ОЗХО подтвердила применение в Идлибе зарина

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) Ахмет Узюмджю заявил, что при газовой атаке 4 апреля в сирийском Идлибе использовался зарин или его аналог. Как сообщает Reuters, слова руководителя организации процитировали представители британской делегации.

Они утверждают, что эти данные получены после проведения необходимых анализов.

13 апреля сообщалось, что власти Сирии выразили готовность предоставить экспертам ОЗХО доступ на авиабазу Шайрат, на которой якобы хранится зарин, примененный при атаке в городе Хан-Шейхун.

За день до этого на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в Сирии.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По объекту было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой авиабазы взлетели самолеты с запрещенными боеприпасами на борту.
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