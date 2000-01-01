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Разгромлена крупнейшая сеть педофилов в Европе | Фото: policia.es19.04 17:56   MIGnews.com

Разгромлена крупнейшая сеть педофилов в Европе

В ходе крупнейшей секретной операции испанской полиции, Интерпола и Европола, проводившейся на трех континентах, была разгромлена крупнейшая в Европе сеть педофилов - были арестованы около 40 мужчин, которые обменивались в мессенджере WhatsApp фотографиями детей, подвергавшихся сексуальному насилию.

Как сообщает издание Mirror со ссылкой на заявление полиции Испании, жертвами педофилов стали были дети до возрасте восьми лет, в том числе младенцы и малыши ясельного возраста. В ходе расследования было обнаружено более 360 тысяч педофильских файлов, включая документы с информацией о нападениях на детей, а также их адреса, которые происходили около двух десятилетий назад.

В результате расследования, которое проходило в 18 странах Европы, Северной и Южной Америки, обнаружили 103 педофила, из которых арестованы были 39, в том числе граждане Испании (17), Колумбии (6), Италии (4), Боливии (3), Германии (2), Коста-Рики (2), Парагвая (2), Чили (1), Сальвадора (1) и Португалии (1).

Это стало первой операцией по борьбе с детской порнографией в ЕС, которая координировалась Инициативной группой по киберпреступности в Гааге. Началась она в июне 2016 года, когда полицейским сообщили о сайте, расположенном в так называемом "глубоком интернете", где педофилы анонимно обменивались видеороликами и фотографиями издевательств над детьми.

В рамках расследования детективы исследовали 96 WhatsApp-каналов педофилов.
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