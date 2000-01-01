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YouTube 19.04 13:49   MIGnews.com

Мужчина отбился от вооруженного бандита с помощью помидоров

В Турции произошла достаточно курьезная ситуация, которая к счастью завершилась без жертв. Владелец овощной лавки в городе Шанлыурфа дал отпор бандиту вооруженного пистолетом с помощью свежих помидоров.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Кадры вооруженного нападения были запечатлены на камеру наблюдения.



Злоумышленник с огнестрельным оружием начал угрожать хозяину прилавка. Однако мужчина не растерялся и начал бросать в преступника томатами. Чего-чего, но такого бандит явно не ожидал от своей жертвы.

Удивленный смелостью владельца бандит после нескольких неудачных выстрелов убежал с места преступления.
В итоге оказалось, что нападавшим оказался бывший зять хозяина овощного прилавка.

По факту инцидента было начато расследование.
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