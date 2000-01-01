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Фото: BBC19.04 13:16   MIGnews.com

В Индии автобус упал в реку. Десятки погибших

По меньшей мере, 44 человека стали жертвами крушения автобуса в индийском штате Химачал-Прадеш. Сообщается, что автобус упал с обрыва на горной дороге в реку Тонс – основного притока Ямуны.

Отмечается, что на момент трагедии в салоне транспорта находились 56 пассажиров, пишет BBC News со ссылкой на местных чиновников.

Власти считают, что количество жертв может возрасти.

На данный момент на месте происшествия работают спасательные бригады.

Точные причины инцидента пока неизвестны.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП.

По официальной статистике, каждый день в ДТП гибнет около 400 человек, а за год эта цифра составляет почти 150 тысяч.
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