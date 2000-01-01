19.04 14:15 MIGnews.com

Организатора теракта в метро могут лишить гражданства РФ

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Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов может быть лишен российского гражданства, если будет установлено, что он получил его с нарушениями. Об этом сообщила замруководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.В настоящее время МВД проводит проверку обстоятельств получения российского гражданства Азимовым, по итогам которой будет дана правовая оценка.Его сообщники также могут быть лишены гражданства, если будет установлено, что оно ими было получено с нарушениями.Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов признал свою вину.