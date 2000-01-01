19.04 11:46 MIGnews.com

Одиннадцать моряков затонувшего сухогруза пропали без вести

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Пропавшими без вести считаются одиннадцать членов экипажа расколовшегося и затонувшего сухогруза с зерном "Герои Арсенала". Ранее был поднят один член экипажа. Его состояние тяжелое, он получил сильное переохлаждение, пока находился в воде.Сухогруз затонул во время сильного шторма в районе строящегося Керченского моста, сообщает РИА Новости. Судно находилось примерно в 27 километрах от Крымского побережья. Глубина, на которой затонул сухогруз под панамским флагом, составляет порядка ста метров.Ранее сообщалось, что спасателям удалось поднять на борт трех человек с затонувшего сухогруза. Однако 11 человек по-прежнему считаются без вести пропавшими, сообщила заместитель начальника отделения информационного обеспечения Главного управления МЧС по Крыму Елизавета Мирошниченко.Сухогруз следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. На его борту было двое россиян, включая капитана, девять украинских моряков и один гражданин Грузии.Опубликован список экипажа судна. Это россияне А. Ведерников и Д. Патеев, гражданин Грузии Л. Каджая, а также украинские граждане — А. Бицюра, Н. Ганчевский, И. Глазко, А. Гончаренко, А. Меснянкин, А. Пантюхов, Д. Синюк, К. Черненко и кок М. Свечкарь.МЧС России открыло горячую линию для близких и родственников члнов экипажа затонувшего судна.В поисках экипажа затонувшего в Черном море сухогруза участвуют около 140 спасателей, которые используют 17 единиц техники. На месте происшествия находится спасательное судно "Спасатель Демидов", вертолет Ми-8, двое водолазов, подводный аппарат Falcon 300.Один спасенный член экипажа поднят на борт судна "Армада Навигатор"."Герои Арсенала" — сухогрузный теплоход типа "Волго-Балт". Судно построено в 1980 году на Словенском судостроительном заводе Комарно в Югославии.Длина судна — 114 метров, ширина — 13 метров, осадка — 3,86 метра, дедвейт — 3 тысячи 553 тонны. На судне было два двигателя Skoda, позволявшие ходить сухогрузу с максимальной скоростью 8,7 узла (около 16 километров в час).Восемь лет судно работало в Калининграде, после чего было переведено в Херсон. Судно было переименовано в честь рабочих киевского завода "Арсенал", устроивших восстание против украинской Центральной рады в январе 1917 года.В 2013 году "Герои Арсенала" были проданы турецкой компании US Deepblue Shipping. С февраля 2015 года сухогруз ходил под панамским флагом и управлялся турецкой компанией Gunes Shipping. Эта компания имеет еще один сухогруз проекта "Волго-Балт 200М" — Aversa."Герои Арсенала" ходил по маршруту Хереке (Турция) — Азов — Ростов-на-Дону — Поти (Грузия) — Азов.