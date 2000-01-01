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Грабитель украл фальшивое золото из музея | Фото: Thinkstock20.04 00:45   MIGnews.com

Грабитель украл фальшивое золото из музея

Неизвестный вор украл из краеведческого музея в японском Садо пять позолоченных экспонатов, которые являлись точной копией последних пяти золотых слитков, добытых на местной шахте. При этом грабитель не обратил внимания на настоящие 30-килограммовые слитки серебра, которые были представлены в той же витрине.

Инцидент произошел в краеведческом музее Аикава, где представлена история ранее процветавшей в этой местности добычи золота и серебра.
Сообщается, что вор-неудачник попал в помещение музея через разбитое окно. После чего он сломал витрину, в которой были представлены 5 копий золотых слитков.

Там же лежали три настоящих слитка серебра весом по 30 килограммов каждый. Под этой же витриной стоял и крупный монолит золотоносной руды.
В полиции отмечают, что настоящие ценности оказались похитителю неинтересны — вместо 90 килограммов серебра он унес с собой пять килограммовых позолоченных муляжей.
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