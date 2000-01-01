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Работник консульства Франции вывез из Газы 70 пистолетов 19.03 10:01   MIGnews.com

Работник консульства Франции вывез из Газы 70 пистолетов

Пресс-служба ШАБАКа опубликовала подробности задержания сотрудника французского консульства в Иерусалиме, обвиняемого в контрабанде оружия из Газы на Западный берег.

Обвиняемый несколько раз ввозил на Западный берег оружие, полученное им в Газе - на автомобиле французского консульства и пользуясь тем, что дипломатические машины проходят процедуру ускоренной проверки на границе.

Работника французского консульства арестовали, когда он пересек границу между Израилем и сектором Газа.

"Мы очень серьезно относимся к случившемуся и поддерживаем тесные контакты с израильскими властями. Он находился и продолжает находиться под консульской защитой", - сказал пресс-секретарь посольства Франции.

Всего “дипломатический работник” сделал пять рейсов с оружием из Газы. Он вывез оттуда 70 пистолетов и две автоматических винтовки "Саар".

Оружие получалось подозреваемым от палестинца - сотрудника французского культурного центра в Газе. После провоза через границу, оружие доставлялось торговцам оружием в Иудее и Самарии.

Кроме контрабандиста, арестован охранник французского консульства в Восточном Иерусалиме. Также арестованы несколько палестинцев из Газы, незаконно находившиеся на территории Иудеи и Самарии.

Всего по делу арестованы девять человек, шесть из них предстанут сегодня перед окружным судом Южного округа.

Следствие ясно демонстрирует, что работник французского консульства действовал в целях наживы, по своей собственной инициативе и без того, чтобы об этом знали его начальники.

Следствие также показало, что часть арестованных занималась контрабандой денежных средств из Газы в Иудею и Самарию.

Источник в ШАБАК заявил: “Это - очень серьезный инцидент, в котором иммунитет и привилегии, дарованные представителям иностранных миссий в Израиле были использованы для контрабанды оружия, с помощью которого осуществляются террористические атаки против граждан Израиля”.

МИД Израиля распространил заявление в связи с выявленными случаями контрабанды оружия из Газы работником консульства Франции.

В заявлении говорится: “Речь идет об очень тяжелом инциденте, к которому мы относимся очень серьезно. Тем не менее, отношения с Францией - прекрасны, и этот случай никак на них не повлияет”.

Координатор активности на палестинских территориях генерал Йоав Мордехай заявил: “Речь идет циничном и непрекращающемся использовании международных и гуманитарных организаций террористическими структурами. Международные организации должны постоянно контролировать ситуацию и следить за тем, что они помогают жителям Газы, а не террористам. И нам снова продемонстрировали, что благополучие жителей Газы - в принципе не в интересах террористических организаций”.
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