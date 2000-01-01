19.03 09:14 MIGnews.com

У министерства образования Израиля украли 20 миллионов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По окончании тайного расследования полиция Израиля задержала 18 подозреваемых, в том числе высокопоставленных сановников министерства образования, по обвинению в похищении более 20 миллионов шекелей.Расследование началось в январе этого года, после получения жалобы от министерства образования, которое выявило признаки масштабного мошенничества в ходе внутреннего расследования.В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые создали фиктивные компании, которые якобы занимались проверкой выпускных проектов и приемом экзаменов в школах.Подозреваемые систематически занимались приписками, намного завышая количество якобы принятых ими экзаменов - и получая от государства зарплату за те же часы, в которые они якобы занимались проверками Денежные средства перекинулись через специально созданную компанию, которой министерство финансов платило за выполненные “работы”. Количество принятых в час “экзаменов” намного превосходило разумную норму.Также в одном случае в качестве “экзаменатора” был зарегистрирован член семьи мошенника, не имевший квалификации для приема экзаменов. он получил от государства несколько сотен тысяч шекелей за свою “работу”.