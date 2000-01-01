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В отравлении Скрипаля обнаружен `след Моссада` | Фото: Pixabay19.03 09:03   MIGnews.com

В отравлении Скрипаля обнаружен "след Моссада"

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, как утверждают британские следователи, 4 марта в Солсбери были отравлены двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, разрабатывалось ученым, в смерти которого винят Израиль.

Об этом в интервью "Едиот Ахронот" заявил израильский журналист и автор книги про операции Моссада "Восстань и убей первым: тайная история израильских ликвидаций" ("Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations) Ронен Бергман.

По его данным, "отцом" "Новичка" считается генерал-лейтенант Анатолий Кунцевич, занимавший в советское время должность заместителя начальника химических войск министерства обороны СССР. В более узких кругах он был известен под именем "Генерал-газ".

Израильской разведке о разработке этого вещества стало известно еще в 70-ых годах. Кунцевич курировал программой до середины 90-ых, когда экс-президент России Борис Ельцин не объявил о прекращении советской химической военной программы, а его самого назначил координатором с Западом по ликвидации химического оружия.

Примерно в тот же период Моссаду стало известно о том, что собственный химический арсенал начала разрабатывать и Сирия. Не обошлось без помощи того самого Кунцевича, который в 1995 году за немалые деньги передал Дамаску свои наработки и некоторое оборудование.

Экс-премьер-министр Эхуд Барак сразу уведомил об этом Москву, однако никакого вмешательства не последовало (не захотел или просто не стал Ельцин как-либо влиять, Бергман не знает). После этого под видом ученого-химика в Кремль прибыл агент Моссада, который хотел выяснить, знало ли российское руководство о противозаконной деятельности своего сотрудника или нет.

Вскоре ФСБ сообщило о том, что "группа лиц, в составе которой был академик Анатолий Кунцевич, переместила в одну из стран Ближнего Востока 800 кг компонента, который при наличии определенной технологии мог бы быть использован для изготовления отравляющих веществ". После повторной попытки ученого обвинили в контрабанде, однако ему не только удалось выйти сухим из воды, но и сохранить свои контакты с Дамаском. Очевидно, именно это его и сгубило.

Скончавшийся при невыясненных обстоятельствах Анатолий Кунцевич был обнаружен на борту самолета, летевшего из Алеппо в Москву 29 апреля 2002 года. Официальной причиной его смерти считается сердечный приступ, но Дамаск по сей день винит в этом Моссад. Впрочем, теперь в Израиле по этому поводу хранят молчание.
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