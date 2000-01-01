19.03 08:06 MIGnews.com

Хефец - Эловичу: уничтожь телефон

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По сообщениям в израильских СМИ, государственный свидетель и бывший советник Биньямина Нетаниягу по медиа Нир Хефец приказал владельцу Безека Шаулю Эловичу и его жене Ирис уничтожить sms сообщения от Сары Нетаниягу, а также телефонные аппараты, на которые они были получены.Сам Хефец уничтожил свой телефон, “но сохранил сообщения на другом аппарате”. Теперь, после подписания соглашения с полицией, сообщения переданы полиции.По данным следствия, Хефец был тем человеком, который передавал приказы Нетаниягу генеральному директору министерства связи Шломо Фильберу, и был посредником между Нетаниягу и Ирис Элович. Именно Ирис Элович получила sms сообщения от Сары Нетаниягу, в которых та жаловалась на неправильное освещение деятельности первой четы порталом walla, владельцем которого является Элович.Уничтожение sms и телефонных аппаратов является попыткой воспрепятствовать правосудию, и было совершено около года назад, с началом расследования “дела 4000”.