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19.03 08:06   MIGnews.com

Хефец - Эловичу: уничтожь телефон

По сообщениям в израильских СМИ, государственный свидетель и бывший советник Биньямина Нетаниягу по медиа Нир Хефец приказал владельцу Безека Шаулю Эловичу и его жене Ирис уничтожить sms сообщения от Сары Нетаниягу, а также телефонные аппараты, на которые они были получены.

Сам Хефец уничтожил свой телефон, “но сохранил сообщения на другом аппарате”. Теперь, после подписания соглашения с полицией, сообщения переданы полиции.

По данным следствия, Хефец был тем человеком, который передавал приказы Нетаниягу генеральному директору министерства связи Шломо Фильберу, и был посредником между Нетаниягу и Ирис Элович. Именно Ирис Элович получила sms сообщения от Сары Нетаниягу, в которых та жаловалась на неправильное освещение деятельности первой четы порталом walla, владельцем которого является Элович.

Уничтожение sms и телефонных аппаратов является попыткой воспрепятствовать правосудию, и было совершено около года назад, с началом расследования “дела 4000”.
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