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19.03 07:27   MIGnews.com

Египет прекратил глушение израильских мобильных сетей

После 20 дней помех и глушения в полном объеме восстановлена мобильная телефонная связь на юге Израиля.

Телефонные сети глушились египетской армией в попытке нарушить коммуникации между бандами ISIS на Синае.

На прошлой неделе офицеры ЦАХАЛа встретились со своими партнерами из египетской армии в Шарм эш-Шейх и попытались убедить их прекратить глушение, которое наносило существенный ущерб жителям юга страны и приграничных с Газой районов.

Также состоялась встреча глав региональных советов приграничных районов с министром связи Аюбом Кара. Они подчеркнули, что жителям приграничных районов положена компенсация за оплаченные, но не полученные ими услуги по предоставлению мобильной телефонной связи. Кара пообещал передать это требование правительству.
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