Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния

Из падения акций на компанию Kingston Financial Group, ее владетельница, самая богатая женщина Гонконга Поллианна Чу, потеряла половину своего состояния. Об этом сообщает Bloomberg.Ранее комиссия по ценным бумагам предупреждала Чу о возможном падении акций на компанию, поскольку Kingston Financial Group на 90% контролируется ее инвесторами, что по мнению экспертов является угрозой для ее стабильности.При этом стразу после этого котировки акций компании пошли вниз, вызвав падение капитализации на 17%.В издании отмечают, что ранее денежное состояние Поллианны Чу составляло 12 миллиардов долларов, но после падения акций на 50%, ее состояние сократилось до 5,36 млрд.В результате резкого обесценивания Kingston Financial Group, женщина с первого места опустила на третье в списке самых богатых женщин Гонконга, дочери так называемого "игорного короля" Макао Стэнли Хо, Нэнси Хо.Поллианна Чу основала свою компанию вместе со своим мужем Николасом Чу в начале 1990-х годов. Kingston Financial Group занимается торговлей ценных бумаг, корпоративным консалтингом и управлением активами. Также ей принадлежат две гостиницы и казино в Макао - Casa Real Hotel и Grandview Hotel.