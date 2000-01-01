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19.03 21:24   MIGnews.com

В Лондоне супруги зверско убили няню и сожгли ее тело в саду

В лондонском пригороде Уимблдона семейная пара зверски убила 21-летнюю девушку, которую наняли в качестве няньки для своих детей. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о гражданке Франции 35-летней 3абрине Куайдер и ее супруге 40-летнем Киссеме Медуни. Как сообщается в протоколе уголовного суда Олд Бэйли, преступники на протяжении долгого времени истязали свою соотечественницу, Софи Лионе, после чего обвинили ее в совершении преступления и убили, закопав ее обугленные останки в своем саду.

При этом окружающим супруги говорили, что молодая девушка решила вернуться на родину во Францию.

Отмечается, что их удалось разоблачить благодаря соседям, которые вызвали полицию и противопожарную службу, как только увидели огонь и почувствовали запах горелой плоти, шедший от соседнего дома. По прибытию правоохранительных органов на место происшествия, полицейские обнаружили останки убитой под слоем пепла.

Судебные слушания по данному делу не прекращаются на протяжении пяти недель.
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