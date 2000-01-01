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19.03 19:47   MIGnews.com

Международную коалицию вновь уличили в связях с ИГ в Сирии

Вертолеты международной коалиции эвакуировали лидеров "Исламского государства" из окрестностей города Камышлы, что на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает САНА, ссылаясь на анонимный источник.

По словам собеседников агентства, террористов подобрали на границе с Турцией и увезли в неизвестном направлении.

При этом это не первый случай помощи коалиции, возглавляемой США, боевикам ИГ. В декабре сирийские СМИ уже писали о том, что она вывезла ряд лидеров исламистской организации из северных районов Дейр-эз-Зор. Позднее в российских СМИ появилась информация о том, что американские вертолеты вывезли иностранных командиров ИГ из Меядина, незадолго до того, как правительственными войсками Сирии начали операцию по освобождению города.

По предварительным данным все бежавшие террористы позднее становились членами отрядов Сирийских демократических сил, которые регулярно получают поддержку от Вашингтона. В Совфеде РФ считают, что таки образом, Соединенные Штаты Америки пытаются затянуть террористическую войну против сирийского правительства.

Ранее сообщалось, что США рассматривает вариант удара по Сирии из-за сообщений об использовании силами Башара Асада химического оружия.
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