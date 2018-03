20.03 07:44 MIGnews.com

Ротшильдов обвинили в контроле климата

Известнейшую в мире еврейскую династию Ротшильдов обвинили в контроле климата для зарабатывания денег. Соответствующую публикацию сегодня утром в Facebook сделал Травон Уайт-старший, демократ, представляющий в палате 8-й округ.Об этом в понедельник, 19 марта сообщает The Washington Post , передает The Times of Israel Издание уточняет, что Уайт опубликовал в соцсети видеоролик, в котором заявил: "Дружище, сегодня утром из ниоткуда пошел снег. Я лучше обращу внимание на этот климат-контроль, дружище, это климатические манипуляции. Мы – эластичный город. А это модель, основанная Ротшильдами, контролирующими климат, для создания стихийных бедствий, которые они могут оплатить, чтобы владеть городом, человеком. Будь осторожен".Позднее Уайт удалил видео с акаунта, пишет газета.Отметим, что Ротшильды – известнейшая в мире еврейская династия Европы, родоначальником которой был еврейского банкира из Германии. В течение многих десятилетий антисемитские теории заговора обвиняли семью Ротшильдов и других богатых евреев в международных событиях в извлечении финансовой выгоды из различный политических процессов.Теоретики интернет-заговора заявляют о том, что инициатива "Устойчивые города Фонда Рокфеллера", которая предоставляет гранты городам, в том числе Вашингтону, для решения экологических и экономических проблем, является частью заговора по контролю и сокращению населения Северной Америки. И некоторые теоретики заговора также считают, что Ротшильды, работающие вместе с Рокфеллерами, имеют в своем распоряжении технологию контроля погоды.В интервью изданию Уайт выразил удивление, что его замечания считаются антисемитскими.Он направил в газету извинения за размещенное в соцсети сообщение через четыре часа после того, как оно появился онлайн через текстовое сообщения, отмечает издание."Я изо всех сил стараюсь бороться с расизмом и предрассудками. Я хочу извиниться перед еврейской общиной и всеми, кого я обидел. Еврейская община была союзником со мной в моей алие, для того чтобы помочь людям. Я не собирался быть антисемитом, и я вижу, что не должен был говорить об этом после учения у своих коллег", - говорится в тексте.