19.03 20:13 MIGnews.com

Неизвестные терроризируют угрозами еврейские школы Британии

There was a national threat made to lots of schools this morning and KKS went into invacutation to ensure the safety of our site.This was in conjunction with CST and the Metropolitan Police. We have established that there is no further threat and School is now running as normal. — Kantor King Solomon (@kingsolomonhigh) 19 марта 2018 г.

Fake bomb threats have been received by schools and colleges across the UK - including 19 in our area. Please don't worry - the threat is not believed to be credible. https://t.co/KnHxnjjPrt pic.twitter.com/TNDOp2uqH4 — Humberside Police (@Humberbeat) 19 марта 2018 г.

The Met has received a number of reports relating to malicious communications sent to schools across London on Mon 19 Mar - currently being treated as a hoax https://t.co/45EQSsKzkk pic.twitter.com/dDrs5cJnIm — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 марта 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Более 400 школ по всей Британии, включая несколько лондонских еврейских школ, сегодня получили ложные угрозы минирования зданий. Однако полиция утверждает, что ни одно из множества сообщений пока что не получило подтверждения.Об этом в понедельник, 19 марта сообщает The Times of Israel В пресс-службе полиции отметили, что первой о предположительных угрозах сообщила британская благотворительная организация The Community Security Trust, которая занимается обеспечением безопасности еврейских школ.По словам правоохранителей, организация призвала школы повысить бдительность."Ряд европейских школ этим утром получили электронные письма с угрозами минирования из неизвестного источника, требующего денег. Мы хотим убедиться, что каждая локация поставлена в известность и готова усилить охрану", - подчеркнул представитель организации.Издание уточняет, что организация не призывала эвакуировать детей. Но, по данным издания, только одна еврейская одна школа Kantor King Solomon была закрыта в связи с угрозами.