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Скриншот с видео YouTube 20.03 03:37   MIGnews.com

За Путина!: Активисты посмеялись с британцев в Лондоне

В Великобритании на фасаде Министерства иностранных дел страны появилась световая проекция, изображающая президента РФ Владимира Путина, сообщает RT.



Отмечается, что лицо Путина сопровождается надписью "Соскучились по мне?"

По предварительным данным, перфоменс устроила российская арт-группа Philosoraptors. Таким образом, активисты хотели обратить внимание на выборы в России и призвать всех жителей Лондона уважать выбор народа РФ. Представление происходило в ночь на 19 марта, когда уже было ясно, что Владимир Путин победил на президентских выборах с большим отрывом.

Напомним, согласно результат обработки протоколов участковых избиркомов, Путин набрал на выборах 76,65% голосов.
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