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`Наша кровь льется, а правительство молчит` | Фото:19.03 19:35   MIGnews.com

"Наша кровь льется, а правительство молчит"

Мириам Бен-Галь, вдова Итамара Бен-Галя, который был убит в результате нападения на выезде из Ариэля в Самарии, осуждает правительство за то, что в Израиле ничего не делается, чтобы остановить кровопролитие.

Об этом в понедельник, 19 марта сообщает Arutz Sheva.

"Наша кровь пролита на этой земле, и правительство даже не в состоянии дать сионистский ответ на строительство. За два месяца убиты трое гражданских людей, убиты два солдата, и не слышно никакого ответа со стороны значимых политических источников", - заявила Бен-Галь.

По ее словам, "ничего не делается с терроризмом, не расширяется строительство, не происходит ничего".

"Мы были вежливыми, и мы были хорошими, и мы попросили хорошо, и сейчас мы хотим кричать от всей пролитой крови, пока ничего не происходит", - сказала вдова.

Она подчеркнула, что граждане не чувствуют себя в безопасности – ни в собственном авто, ни на перекрестках, ни в столице, ни на территориях.

"Вы не видите на поверхности ничего, что влияло бы на убийства, на этой земле проливается кровь, гражданские лица здесь не защищены - не в машине, ни на перекрестках, ни в Иерусалиме, ни в Самарии. Любой идиот может легко убить, а от правительства никакого ответа. Мы просим снова и снова. По крайней мере, предоставьте нам комфорт в строительстве", - добавила Бен-Галь.

"Должна быть четкая государственная политика; не в качестве жеста для семей погибших, а в качестве политикм правительства, согласно которой ответ на терроризм усиливает власть над Землей Израиля, выражаемой путем строительства, расширения поселений и утверждения строительства в Хар-Брахе", - уверенна вдова.
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