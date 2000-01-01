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Apple разрабатывает секретный дисплей нового поколения 19.03 18:52   MIGnews.com

Apple разрабатывает секретный дисплей нового поколения

Корпорация Apple начала разработки собственного Micro-LED дисплея. Об этом пишет Bloomberg.



Как утверждает издание, разработки дисплея проводятся на секретном производственном предприятии, расположенном вблизи своего штаба в Калифорнии. По словам анонимных источников Bloomberg, благодаря экрану нового поколения, гаджеты Apple станут более тонкими, яркими и менее энергоемкими, что будет выделять их среди других смартфонов любой другой компании, которая есть на рынке.

Производитель iPhone уже начал первые тестирования новых экранов, сообщают собеседники.

До этого Apple использовала технологии Samsung и LG для создания новых моделей, однако теперь в американской корпорации хотят выделиться на фоне своих конкурентов, которые активно используют преимущества своих экранов в маркетинговых кампаниях.

При этом представители корпорации отмечают, что производить Micro-LED дисплеи намного сложнее, чем OLED-дисплеи, поэтому пользователи смогут приобрести телефоны с экраном нового поколения не раньше, чем через несколько лет.
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