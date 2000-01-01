19.03 18:52 MIGnews.com

Apple разрабатывает секретный дисплей нового поколения

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Корпорация Apple начала разработки собственного Micro-LED дисплея. Об этом пишет Bloomberg.Как утверждает издание, разработки дисплея проводятся на секретном производственном предприятии, расположенном вблизи своего штаба в Калифорнии. По словам анонимных источников Bloomberg, благодаря экрану нового поколения, гаджеты Apple станут более тонкими, яркими и менее энергоемкими, что будет выделять их среди других смартфонов любой другой компании, которая есть на рынке.Производитель iPhone уже начал первые тестирования новых экранов, сообщают собеседники.До этого Apple использовала технологии Samsung и LG для создания новых моделей, однако теперь в американской корпорации хотят выделиться на фоне своих конкурентов, которые активно используют преимущества своих экранов в маркетинговых кампаниях.При этом представители корпорации отмечают, что производить Micro-LED дисплеи намного сложнее, чем OLED-дисплеи, поэтому пользователи смогут приобрести телефоны с экраном нового поколения не раньше, чем через несколько лет.