Новый польский закон лишил речи израильского мэра

Мэр одного из городов Израиля был вынужден отменить свою речь, с которой он планировал выступить перед студентами израильской средней школы во время поездки в Польшу, после того, польские власти подвергли текст выступления цензуре.
Об этом в понедельник, 19 марта сообщает 2 канал ИТВ, передает Arutz Sheva.
По данным издания, студенческая делегация во главе с мэром Кирьят-Бялика Эли Дукорским отправилась в город Радомско, который является польским городом-побратимом Кирьят-Бялика, на совместное мероприятие с участием мэров обоих городов, которое было намечено на сегодня.
Незадолго до выступления, израильскому представителю сообщили, что его речь не соответствует новому закону, запрещающему упоминать Польшу в контексте нацистских пре ступлений, пишет Arutz Sheva.
Спустя некоторое время мэр Радомско сообщил Дукорскому, что что ему не разрешат выступить с текстом в том виде, каком он был подготовлен. Мэру из Израиля было указано удалить ссылки на польских граждан, которые сдавали евреев немецкой армии во время Холокоста.
Издание подчеркивает, что МИД Израиля уже подал жалобу на правительство Польши.
По словам представителя министерства иностранных дел Эммануэля Нахшона, Израиль "отвергает любые попытки цензуры".
"Мы поддерживаем право мэра выступить с речью, которая первоначально планировалось, не удалая из нее ни слова, ни буквы", - добавил Нахшон.
После того, как Дукорский сообщил местным властям, что он не намерен выполнять их требования, совместное мероприятие было отменено.
В результате израильская делегация провела отдельное мероприятие, где Дукорский выступил с полным текстом речи.
Напомним, скандальный закон о Холокосте вступил в силу в Польше 1 марта, через месяц после того, как президент Анджей Дуда подписал законопроект, обсужденный до этого в обеих палатах польского сейма.