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Эльора Азарию помиловали | Фото: AFP19.03 14:40   MIGnews.com

Эльора Азарию помиловали

Совет по досрочному освобождению Управления тюрем Израиля принял решение о помиловании "хевронского солдата" Эльора Азарии.

В опубликованном 19 марта коротком заявлении говорится, что сержант Азария будет досрочно освобожден после того, как отбудет две трети своего 14-месячного заключения. Таким образом, он сможет выйти на свободу после 10 мая.

Напомним, что ранее руководство 4-ой военной тюрьмы, где Азария с августа отбывает свой срок, рекомендовало его к условно-досрочному освобождению, отметив, что заключенный продемонстрировал безупречное поведение в течение первых 7 месяцев заключения.

На заседании военного совета по условно-досрочному освобождению 14 марта военные прокуроры заявили, что не станут препятствовать досрочному освобождению Азарии в мае, когда он отсидит 10 месяцев за непредумышленное убийство палестинского террориста Абдель Фаттаха аль-Шарифа в Хевроне в марте 2016 года.
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