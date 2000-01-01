Эльора Азарию помиловали

Совет по досрочному освобождению Управления тюрем Израиля принял решение о помиловании "хевронского солдата" Эльора Азарии.
В опубликованном 19 марта коротком заявлении говорится, что сержант Азария будет досрочно освобожден после того, как отбудет две трети своего 14-месячного заключения. Таким образом, он сможет выйти на свободу после 10 мая.
На заседании военного совета по условно-досрочному освобождению 14 марта военные прокуроры заявили, что не станут препятствовать досрочному освобождению Азарии в мае, когда он отсидит 10 месяцев за непредумышленное убийство палестинского террориста Абдель Фаттаха аль-Шарифа в Хевроне в марте 2016 года.