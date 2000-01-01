19.03 14:32 MIGnews.com

Аргентина: Правительство впервые на мемориале теракта в AMIA

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Мемориальная церемония в память о жертвах теракта в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса 17 марта 1992 года впервые прошла под патронатом аргентинского правительства.Место проведения соответствующее – Национальный архив памяти Аргентины. Бывшая пыточная местных диктаторов в 70-80 годах стала главным музеем этих прискорбных событий. Здесь же расположен и офис секретаря по вопросам прав человека."Сегодня мы собрались на этом памятном мероприятии в знак того, что это является приоритетным вопросом в программе правительства в области защиты прав человека", - сказала вице-президент Аргентины Габриэла Микетти.Напомним, что жертвами теракта, в результате которого 26 лет назад было уничтожено израильское посольство, унес жизни 29 человек, еще 242 человека были ранены. Это стало первой атакой, организованной представителями иностранного государства на территории Аргентины."В аргентинском государстве сменяется парадигма. Теракт произошло с нами – евреями и не евреями, израильтянами и не израильтянами. Мы собрались здесь, потому что произошедшее с нами, затронуло всех нас", - сказал аргентинский секретарь по вопросам прав человека Клаудио Аврух.В мероприятии также приняли участие пострадавшие в результате теракта, родственники погибших, а также представители посольства, включая посла Израиля в Аргентине Илана Штульмана.