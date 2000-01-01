Взрыв в жилом доме в Африн забрал жизни 11 человек
В сирийском городе Африн в жилом четырехэтажном доме прогремел взрыв, в результате которого погибли 11 человек: 7 гражданских и 4 бойца Свободной сирийской армии. Был нанесен ущерб автомобилям и соседним домам.
Как известно, в воскресенье, 18 марта, Турция сообщила о том, что взяла под контроль центр города Африн.
Также в результате удара турецкой авиации по больнице скончались 16 человек, десятки получили ранения, пишет Anadolu.
Ранее курдские повстанцы заявляли, что Турция обстреливает все дороги к Африн в Сирии.
Африн - главный центр анклава, контролируемый YPG на границе с Турцией. По информации Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает примерно 350 тыс. человек.
Официальная Анкара называет Отряды народной самообороны (YPG) "террористами", и считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции террористической организации Рабочей партии Курдистана (PKK).
"Оливковая ветвь" - военная операция вооруженных сил Турции и протурецких вооруженных формирований сирийской оппозиции на севере Сирии. Официально операция началась 20 января 2018. Цель - вытеснение курдов с западной части сирийского Курдистана. Курды же заявляют о десятках погибших и раненых среди местного населения за военных действий Турции.