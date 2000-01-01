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Взрыв в жилом доме в Арин забрал жизни 11 человек | Фото: AFP19.03 14:39   MIGnews.com

Взрыв в жилом доме в Африн забрал жизни 11 человек

В сирийском городе Африн в жилом четырехэтажном доме прогремел взрыв, в результате которого погибли 11 человек: 7 гражданских и 4 бойца Свободной сирийской армии. Был нанесен ущерб автомобилям и соседним домам.

Как известно, в воскресенье, 18 марта, Турция сообщила о том, что взяла под контроль центр города Африн.

Также в результате удара турецкой авиации по больнице скончались 16 человек, десятки получили ранения, пишет Anadolu.

Ранее курдские повстанцы заявляли, что Турция обстреливает все дороги к Африн в Сирии.

Африн - главный центр анклава, контролируемый YPG на границе с Турцией. По информации Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает примерно 350 тыс. человек.

Официальная Анкара называет Отряды народной самообороны (YPG) "террористами", и считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции террористической организации Рабочей партии Курдистана (PKK).

"Оливковая ветвь" - военная операция вооруженных сил Турции и протурецких вооруженных формирований сирийской оппозиции на севере Сирии. Официально операция началась 20 января 2018. Цель - вытеснение курдов с западной части сирийского Курдистана. Курды же заявляют о десятках погибших и раненых среди местного населения за военных действий Турции.
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