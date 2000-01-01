19.03 12:31 MIGnews.com

Массовые аресты наркоторговцев в Тель-Авиве

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Полиция Израиля провела масштабную операцию против наркоторговцев в южных кварталах Тель-Авива.На Центральной Автобусной Станции и в прилегающих к ней районах арестованы десятки драгдиллеров.Во второй половине дня 19 марта арестованные предстанут перед окружным судом Тель-Авива, который вынесет решение о мере пресечения.Аресты стали возможными благодаря работе тайного агента полиции, выдававшего себя за бреславского хасида.Агент, внедрившийся в среду наркоторговцев южного Тель-Авива год назад купил у них в общей сложности несколько килограммов наркотиков - кокаина, героина, гашиша, экстази и марихуаны.