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Асад на передовой встретился с сирийскими бойцами 19.03 12:38   MIGnews.com

Асад на передовой встретился с сирийскими бойцами

Президент Сирии Башар Асад отвизитировал огневой рубеж в Восточной Гуте на передовой и встретился с военными, которые продолжают бороться с боевиками.

Башар Асад сфотографировался с бойцами правительственных сил. Как известно, за прошедшие часы военные добились успехов в Восточной Гуте - освободили поселки Сакба и Кафр-Батна. Боевики понесли жуткие потери в живой силе и технике.



По последней оперативной информации командования армии Сирии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. Более того, за 4 дня после открытия гумкоридора в поселении Хаммурия, где идут боевые действия, покинули почти 50 тыс. человек.

Боевики часто обстреливали Дамаск, по сей день препятствуют выходу мирных жителей по гумкоридорам, которые открыли военные РФ.
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