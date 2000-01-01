19.03 12:03 MIGnews.com

В Копенгагене попытались сжечь посольство Турции

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Правоохранительные органы Дании разыскивают злоумышленников, которые попытались сжечь посольство Турции в Копенгагене. Об инциденте стало известно в 2.45 утра 19 марта. Очевидцы сообщают, что не менее двух человек бросили в здание дипмиссии "коктейли Молотова" и убежали с места событий."Нас уведомили о том, что в посольство бросили "коктейли Молотова", - цитирует местное издание Ritzau сотрудника дежурной службы полиции датской столицы Генрика Молла.Он отмечает, что после случившегося в посольство отправился отряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов ищут какие-либо улики, которые могут указать на личность преступников."На месте происшествия присутствовал патруль, и офицеры частично видели, как это случилось. Они увидели, как не менее двух человек убегали с места событий", - сказал Молл, добавив, что патрульные не стали преследовать поджигателей, поэтому в каком направлении они скрылись, остается неизвестным.В результате случившегося зданию посольства был нанесен незначительный ущерб, однако все помещения были пусты, поэтому никто не пострадал. О других свидетелях случившегося не сообщается.Из-за инцидента были временно перекрыта близлежащая станция городской электрички.