19.03 16:34 MIGnews.com
На Мадагаскаре свирепствует Eliakim
На африканском острове Мадагаскар (в восточной части – ред.) продолжает бушевать тропический шторм Eliakim,который только за выходные унес жизни, по меньшей мере, 17 человек.
Об этом свидетельствуют данные и оперативная информация Национального управления рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Мадагаскара, пишет Reuters
.
В субботу, 17 марта, стихия нанесла удар по острову в регионе Манарара. Сообщается, что порывы ветра достигали 120 км в час.
В Нацуправлении заверили, что больше 6 тыс. человек должны были оставить свое жилье.
Отметим, в январе текущего года Нацуправление заявляло о гибели 51 человека после тропического циклона Ava.
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