Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









На Мадагаскаре свирепствует Eliakim 19.03 16:34   MIGnews.com

На Мадагаскаре свирепствует Eliakim

На африканском острове Мадагаскар (в восточной части – ред.) продолжает бушевать тропический шторм Eliakim,который только за выходные унес жизни, по меньшей мере, 17 человек.

Об этом свидетельствуют данные и оперативная информация Национального управления рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Мадагаскара, пишет Reuters.

В субботу, 17 марта, стихия нанесла удар по острову в регионе Манарара. Сообщается, что порывы ветра достигали 120 км в час.

В Нацуправлении заверили, что больше 6 тыс. человек должны были оставить свое жилье.

Отметим, в январе текущего года Нацуправление заявляло о гибели 51 человека после тропического циклона Ava.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:11
Израильтян порадуют бесплатным футболом
16:51
Американцы купили Orbotech 3,4 млрд долларов
16:44
Саудовский принц назвал цену свободы для коррупционеров
16:41
Депутатам Кнессета казенных денег не жалко
16:11
"Израилю стоит принять мирный план с двумя государствами"
15:39
Мерав Михаэли обвинила футболистов в изнасиловании
14:40
Эльора Азарию помиловали
14:39
Взрыв в жилом доме в Африн забрал жизни 11 человек
14:32
Аргентина: Правительство впервые на мемориале теракта в AMIA
14:05
Гендиректор Безека уходит со своего поста
13:47
Джонсон уверен, РФ хочет скрыть иглу правды в стоге лжи
13:23
Посол США осуждает молчание ПА после терактов
12:39
Арабы в восторге от песни Израиля на Евровидении
12:38
Асад на передовой встретился с сирийскими бойцами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus